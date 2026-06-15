Haberler

Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk kentinde eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Mürettebat paraşütle atlayarak kurtuldu, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, soruşturma başlatıldı.

Rusya'da eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk kentinde eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta mühimmat bulunmadığını ve iniş için alçalmaya başladığı sırada kazanın gerçekleştiğini belirtti. Bakanlık, uçaktaki mürettebatın paraşütle atladığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus basını, uçağın Belaya Hava Üssü'nde konuşlu olduğunu aktararak, söz konusu üssün Ukrayna'nın "Örümcek Ağı Operasyonu" olarak adlandırılan geniş çaplı insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırıya uğrayan beş Rus hava üssünden biri olduğuna dikkat çekti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında tutuklama talebi

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil 11 kişiye tutuklama talebi
Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı