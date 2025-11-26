TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye'de habercilik, dünya genelinden çok daha zor'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor. Çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır" dedi.

TBMM'de, 'Haber Ajansı Ödülleri' töreni düzenlendi. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'TÜRKİYE'DE HABERCİLİK DÜNYADAKİ HABERCİLİKTEN ÇOK DAHA ZOR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, haberciliğin giderek daha da zorlaştığını belirterek, "Hem hız, hem güvenilirlik, hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, dünya kamuoyu ile paylaşılması her şeyden daha önemli. Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır. Neredeyse aynı gün içerisinde sadece siyasi olarak söylemiyorum; bir Avrupa ülkesinde yaşanan olayların 3-5 katını ülkemizde yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, 2 saat sonra bambaşka bir gündem ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün, güvenilir bir şekilde sunulması ve dünya kamuoyu ile paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Bu durumu özellikle Türk medyası açısından altını çizmek istiyorum. Tabii medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünerek, söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliriz. Bunlardan birisi reyting hastalığıdır. Reyting almak için doğru veya yanlış haberler servis edilir ve ondan sonra doğru olmayan haberlerin ayıklanabilmesi için ayrı bir çaba ortaya konulur. Bir diğer meselemiz ise dezenformasyondur. Dünyada her zaman bu iki durum olmuştur ama özellikle haberin süratli bir biçimde değiştiği bir ortamda bu iki riskin daha çok arttığını görüyoruz. Bunun içinde güvenilir, ciddi olma meselesinin her şeyden öne çıktığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından 8 haber kategorisinde ödüler verildi.

