Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Bakiler için rahmet diledi ve başsağlığı mesajı iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk edebiyatının yetiştirdiği kıymetli değerlerden, usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi

Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş...
Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.