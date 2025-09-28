TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk edebiyatının yetiştirdiği kıymetli değerlerden, usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.