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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Milli Mücadele kahramanlarını anarak, Sivas Kongresi'nin bağımsızlık ruhunu ve millet iradesini pekiştiren önemli bir toplantı olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin demokratik kazanımlarını koruyarak daha güçlü adımlarla geleceğe yürüme kararlılığını dile getirirken, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı kalacaklarını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü vesilesiyle Milli Mücadele kahramanlarını minnet ve saygıyla andığını açıkladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 105'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bağımsızlık ruhunu ve millet iradesini, Milli Mücadele'nin yapı taşı olarak tanzim eden Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü gururla anarken, bu tarihi günün anlamını ve bizlere bıraktığı mirası yaşatmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 1919 yılında, işgal altındaki Anadolu topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının önderliğinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Gazi Meclisimizin temellerinin atıldığı en önemli anlardan birisidir. O gün Sivas'ta toplanan vatanseverler, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilciler olarak, aziz milletimizin mücadele azmini herkese duyurmuşlardır. Bu tarihi toplantının sonuçları, emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin bir manifestosu niteliğindedir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, milletimizin esareti kesin bir şekilde reddederek, birlik ve beraberlik içerisinde özgür bir ülke inşa edeceğinin en somut göstergesidir. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi, Sivas'ta yakılan özgürlük meşalesinin ışığında her an ve şartta devam etmektedir. Bu mücadelenin özü, millet iradesine dayanan egemenlik ilkesidir" dedi.

'TÜRKİYE DEMOKRATİK KAZANIMLARI KORUMAYA KARARLIDIR'

Sivas Kongresi'nin ruhunu ve ilkelerini yaşatarak, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümenin, bugün kendilerine düşen görev olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, bugün sahip olduğu demokratik kazanımları, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı kalarak korumaya ve geliştirmeye kararlıdır. Milletimizin azim ve kararlılığı, dün olduğu gibi bugün de en büyük gücümüzdür. Geleceğe güvenle bakmamızın teminatı, Sivas Kongresi'nde atılan bu sağlam temellerdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiği Sivas Kongresi'nin tüm delegelerini, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Türkiye Sivas

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