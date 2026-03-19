TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ramazan ayına veda mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayının sona ermesi dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, bayramın huzur ve bereket getirmesini, milletin birliğini ve dirliğini artırmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir ramazan ayını daha ardımızda bırakırken Rabb'imiz bayramın eşiği olan bu müstesna arife günü vesilesiyle kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mübarek ramazan ayı boyunca, yaratılışta eş, dinde kardeş olarak aynı sofraya oturmanın, aynı duaya amin demenin, gönüller yapmaya çalışmanın ne büyük nimet olduğunu bir kez daha idrak ettiklerini belirtti.

"Rabb'im bizleri rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayının feyzinden mahrum bırakmasın." temennisinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:"

"Bir ramazan ayını daha ardımızda bırakırken, Rabb'imiz bayramın eşiği olan bu müstesna arife günü vesilesiyle kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin. Elveda ya şehr-i ramazan."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
