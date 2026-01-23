TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma rahmet, ailesine sabır diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika