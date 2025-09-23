TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malta'ya Filistin Desteği için Teşekkür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Malta'nın Filistin'i tanımış olması fevkalade önemli bir adımdır. Başından itibaren Filistin halkının yaşadığı bu soykırıma karşı Malta'nın verdiği desteği takdirle karşılıyoruz ama artık insanlığın sabrı taşmıştır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile Meclis'te baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Farrugia ve heyetini, TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığı için Malta'yı tebrik etti.

Kurtulmuş, "Malta'nın Filistin'i tanımış olması fevkalade önemli bir adımdır. Başından itibaren Filistin halkının yaşadığı bu soykırıma karşı Malta'nın verdiği desteği takdirle karşılıyoruz ama artık insanlığın sabrı taşmıştır. Bundan 2-3 sene evvel İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunacaklarına kimse inanmazdı. Bugün İsrail'in geldiği saldırganlık, soykırımın artık insanlığın kemiğine dayanmış olması böyle bir dalgayı oluşturuyor. Malta'nın da Filistin'i tanımış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, iyi ilişkilerin gelişmesi açısından parlamentolar arasındaki dostluk gruplarına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Kurtulmuş, dostluk gruplarınca yürütülen çalışmaların Türkiye ve Malta'yı yakın temasa sokacağını kaydetti.

Türkiye ile Malta arasındaki ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bunun daha ileriye götürülmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşananların ve İsrail'in saldırgan tutumunun, Akdeniz bölgesinde çok kısa bir sürede istikrarsızlığa ve önemli çatışmalara sebep olabileceğini gösterdiğini belirten Kurtulmuş, büyük ülkelerin çıkarlarının kesiştiği, neredeyse dünyanın bütün donanmalarının yer aldığı Akdeniz'de yeni bir barış perspektifine ihtiyacın bulunduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia'ya davetini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nda gelecek dönemde Malta'yı da görmek istediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki işgalinin eninde sonunda biteceğini belirten Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yaptıklarının hesabını vereceğine inandıklarını vurguladı.

Filistin için on yıllar sürecek bir siyasi mücadelenin başlayacağına inandıklarını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada Filistin dostlarının Filistin Devleti'ne destek vermesi lazım. Bu sadece bölge ülkeleriyle, sadece Arap ülkeleriyle, sadece Müslüman ülkeleriyle kısıtlı kalmamalıdır, vicdan sahibi, insaf sahibi bütün ülkelerin bu konuda tutum belirlemesini ve bu mücadelenin destekçisi olmasını ümit ediyoruz. Malta da Akdeniz'in en stratejik bölgesinde. Sizin Filistin'e vereceğiniz destek, Filistinliler için çok büyük anlam taşır."