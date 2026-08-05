Kurtulmuş'tan LGS sonuçları için hayırlı olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) yerleştirme sonuçlarının öğrenciler, aileleri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGS yerleştirme sonuçlarının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin en güçlü teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize başarılı bir lise dönemi diliyor, her birinin ilim ve irfanla yetişerek güçlü ve büyük Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek öncü şahsiyetler olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA