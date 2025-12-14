TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika