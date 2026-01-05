Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'li Selman Özboyacı'nın annesi için taziye mesajı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın vefat eden annesi Feride Özboyacı için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "AK Parti Konya Milletvekili, değerli kardeşim Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
