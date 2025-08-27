TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cemalettin Kaflı için Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Kaflı'nın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
