TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cemalettin Kaflı için Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.