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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Mahkemesi'nin 63. Kuruluş Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Mahkemesi'nin 63. Kuruluş Yılı Mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümünde, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokratik sistemin önemi vurgusunda bulundu. Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin rolünün hayati olduğunu belirtti ve tüm üyelerini kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşatılması, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması ve demokratik sistemimizin işlerliği açısından hayati öneme sahiptir. Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden itibaren bu sorumluluğun taşıyıcısı olarak anayasal denetimin merkezinde yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı arayarak tebriklerini ilettiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşatılması, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması ve demokratik sistemimizin işlerliği açısından hayati öneme sahiptir. Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden itibaren bu sorumluluğun taşıyıcısı olarak anayasal denetimin merkezinde yer almıştır. Yargı bağımsızlığını esas alan, millet iradesini gözeten ve hak arama yollarını sürekli açık tutan bir anlayışla, hukuk devleti prensibini güçlendirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi üyelerini ve tüm görevlilerini kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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