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TBMM Başkanı Kurtulmuş "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclisteki siyasi partilerle görüşecek

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin istişareler için yarın MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak için yarın TBMM'deki siyasi partilerle görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere 21 Temmuz Salı günü saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, saat 14.00'te DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile, saat 15.00'te Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile, saat 16.00'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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