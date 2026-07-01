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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh'u anma törenine katılacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz’da Şırnak Cudi Dağı’nda düzenlenecek Hz. Nuh’u Anma Töreni’ne katılacak. Törende terörsüz Türkiye mesajı vermesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı'ndaki Sefine Mevkii'nde 5 Temmuz Pazar günü düzenlenecek tören, Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki açık alanda öğle namazının kılınmasıyla başlayacak.

Kurtulmuş, namazın ardından yapımı süren Hz. Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koyacak, daha sonra tören alanındaki valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına ait çadırları ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, buradaki törende vatandaşlara hitap edecek.

Kurtulmuş'un, terörün son bulmasıyla 2021'den bu yana yeniden gelenekselleşen tören kapsamında "Terörsüz Türkiye" mesajları vermesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un duasıyla devam edecek programda, Grup Tillo konser verecek, barışın sembolü olarak ellerde zeytin dallarıyla güvercin uçurulacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra katılımcılara aşure ikramında bulunacak.

1984 yılında kesintiye uğrayan ve terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlanan Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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