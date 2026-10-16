TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma İslam Merkezi'nde Müslümanlarla buluştu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma İslam Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Roma İslam Merkezi'ni ziyaret ederek, burada Müslümanlarla bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı