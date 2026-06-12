Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Mahallesi ad verme törenine katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde Özbekistan'ın katkılarıyla tamamlanan yerleşim alanında düzenlenecek ad verme törenine katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde Özbekistan'ın katkılarıyla tamamlanan yerleşim alanında düzenlenecek ad verme törenine katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla TOKİ tarafından inşa edilen 308 konutun bulunduğu yerleşim alanında yarın ad verme töreni gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Kurtulmuş'un resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan İsmailov ile törene iştirak edeceği belirtilerek, yerleşim alanındaki mahalle, cadde, bulvar, park ve mescit için belirlenen isimlerin verileceği kaydedildi.

Buna göre, yerleşim alanı "Özbekistan Mahallesi" adını alacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ismi bir bulvara verilecek. Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile kültürel şehirlerinden Semerkant'ın isimleri caddelerde yaşatılacak.

Yerleşim alanındaki mescit "Buhara" adını alırken, park "Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı" adıyla hizmet verecek.

Açıklamada ayrıca, söz konusu konutların açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından bu yılın ocak ayında gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı

Dünyayı hızla saran salgında korkulan oldu
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı

Önce tazminat kazandılar, kızları ölünce hacizlik oldular