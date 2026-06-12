TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Mahallesi ad verme törenine katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde Özbekistan'ın katkılarıyla tamamlanan yerleşim alanında düzenlenecek ad verme törenine katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla TOKİ tarafından inşa edilen 308 konutun bulunduğu yerleşim alanında yarın ad verme töreni gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Kurtulmuş'un resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan İsmailov ile törene iştirak edeceği belirtilerek, yerleşim alanındaki mahalle, cadde, bulvar, park ve mescit için belirlenen isimlerin verileceği kaydedildi.

Buna göre, yerleşim alanı "Özbekistan Mahallesi" adını alacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ismi bir bulvara verilecek. Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile kültürel şehirlerinden Semerkant'ın isimleri caddelerde yaşatılacak.

Yerleşim alanındaki mescit "Buhara" adını alırken, park "Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı" adıyla hizmet verecek.

Açıklamada ayrıca, söz konusu konutların açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından bu yılın ocak ayında gerçekleştirildiği hatırlatıldı.