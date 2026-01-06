Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 26. yılında rahmetle andı. Kurtulmuş, sosyal medyada İnan'ın Filistin davasına ve haksızlıklara karşı duruşunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 26'ncı yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını ve her türlü haksızlığa karşı eylemci duruşunu şiiriyle fikriyle ve sendikal mücadelesiyle omuzlayan öğretmen, şair ve düşünce insanı Mehmet Akif İnan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

