TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'da İkili İlişkileri Güçlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edildi.

Sandor Sarayı'ndaki görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına işaret ederek, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek artmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında parlamentolar düzeyinde de yakın ilişkilerin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, dün bu ilişkileri güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladıklarını, bunun ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını söyledi.

Macaristan'ın, AB Dönem Başkanlığı sürecinde Türkiye'ye verdiği desteği fevkalade takdirle karşıladıklarını kaydeden Kurtulmuş, küresel ve bölgesel meydan okumalara karşı ortak yaklaşımları benimsemekten de memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kurtulmuş, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa'ya etkilerinin ortadan kaldırılması için adil ve kalıcı bir barışa ihtiyaç bulunduğu yönünde ortak fikirlere sahip olunduğuna işaret etti.

Savunma sanayisi, enerji ve bağlantısallık alanında işbirliğinin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Macaristan ile her alanda işbirliğini sürdürerek artırma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı'nın iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, bu yıl dolayısıyla bilimsel alandaki fikir alışverişlerinin giderek artacağını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarına da dikkati çekerek, Gazze'de ölen masumların sayısının bilinmediğini, modern zamanlarda meydana gelen en büyük soykırımlardan birisiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Gazze'de ağır bir tablonun bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu insanlık ayıbının sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Filistin meselesinde iki devletli çözümden başka bir çözüm yolunun olmadığını belirten Kurtulmuş, İsrail'in emniyet içerisinde Orta Doğu'da var olmak istiyorsa egemen bir Filistin devletinin varlığını kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı.