TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü. Sandor Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına işaret ederek, son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin giderek artmasından duyduğunu memnuniyeti ifade etti. Parlamentolar düzeyinde de yakın ilişkilerin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, dün iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladıklarını, bunun da ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını vurguladı.

Macaristan ile iş birliğini artırma vurgusu

Macaristan'ın, AB Dönem Başkanlığı sürecinde Türkiye'ye verdiği desteği fevkalade takdirle karşıladıklarını kaydeden Kurtulmuş, küresel ve bölgesel meydan okumalara karşı ortak yaklaşımları benimsemekten de memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kurtulmuş, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa'ya etkilerinin ortadan kaldırılması için adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacın bulunduğu yönünde ortak fikirlere sahip olunduğunu dile getirdi.

Savunma sanayi, enerji alanında iş birliğinin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Macaristan ile her alanda iş birliğini sürdürerek artırma kararlılığında olduklarını vurguladı. Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı'nın iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, bu yıl dolayısıyla bilimsel alandaki fikir alışverişlerinin giderek artacağını söyledi.

"Filistin meselesinde iki devletli çözümden başka bir çözüm yolu yok"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarına da dikkati çekerek, Gazze'de ölen masumların sayısının bilinmediğini, modern zamanlarda meydana gelen en büyük soykırımlardan birisiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Gazze'de ağır bir tablonun bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu insanlık ayıbının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Filistin meselesinde iki devletli çözümden başka bir çözüm yolunun olmadığını belirten Kurtulmuş, İsrail'in, emniyet içerisinde Orta Doğu'da var olmak istiyorsa egemen bir Filistin devletinin varlığını kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı. - BUDAPEŞTE