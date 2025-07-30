TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Meclis Başkanı ile Cenevre'de Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Meclis Başkanı ile Cenevre'de Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Küba ilişkileri ve Filistin meselesi konuşuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile Cenevre'de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hernandez ve heyetiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek "Türkiye ve Küba çok uzak noktalarda olmakla birlikte insani meselelerdeki ortak yaklaşımları dolayısıyla kalben ve zihnen birbirine yakın iki ülkedir. Özellikle Filistin meselesinde Küba'nın hem halk olarak hem devlet olarak gösterdiği desteği takdirle karşıladığımızı değerli mevkidaşıma da ifade ettim. Ümit ederim ki en kısa zamanda bütün dünyada insanlık cephesi kazanacak ve Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçlarının nedeni olan Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Görüşmemizde, Türkiye ve Küba arasındaki ikili ilişkileri de ele alarak kıymetli kardeşim Esteban Lazo Hernandez'e, kendisini ve heyetini en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğimi de belirttim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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