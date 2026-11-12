TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu için Bahçeli ile Meclis'te görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı