TBMM Başkanı Kurtulmuş, Akşener ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki parti ziyaretleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki parti ziyaretleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurtulmuş ile Meclis'teki makamında görüştü. Görüşmeye Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Grubuna iadeiziyarette bulunduğunu söyledi.