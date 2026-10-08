TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Maltepe'de çöken bina için rahmet ve şifa diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Maltepe'de çöken bina için rahmet ve şifa dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaş için rahmet, yaralananlar için acil şifa diledi. Sosyal medya paylaşımında vefat edenin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: AA