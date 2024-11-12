TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi BM kararlarına uyana kadar uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararları uygulayana kadar İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır. Bu fikrin konuşulma vakti gelmiştir. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törende; TBMM Başkanı Kurtulmuş ödüllerin takdimini yaptı.

'EMPERYALİST OYUNLAR'

Mehmet Akif'in yaşadığı dönemle bugünkü dönem arasında fevkalade büyük benzerlikler olduğunu belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tarih tekerrür ediyor. Her şeyden evvel o dönem koskoca Osmanlı cihan devletinin birtakım emperyalist oyunlarla, birtakım içte ve dışta yapılan bölücü faaliyetlerle yıkıcı akımların sayesinde ve özellikle emperyalizmin böl- parçala- yönet politikaları sonucu ne yazık ki koskoca cihan devleti yirmi yıl içerisinde dağıldı, gitti. Bu yirmi yıl içerisinde koskoca Osmanlı cihan devletinde yaptığı ve gerçekten ateşleyerek ayrılıkları körüklediği iki temel fay hattı vardı. Bunlardan birisi etnik farklılıklar, bir diğeri ise mezhebi ayrışmalardır. Şuna bakar mısınız ki bugün bile aynı, bu iki temel fay hattı üzerinden emperyalizm bölgemizde oyununu oynamaktadır" dedi.

'OYUN HİÇ DEĞİŞMİYOR'

ABD'nin özellikle Irak'ı işgali ile başlayan süreçte düğmeye tekrar basıldığını ve bir asır evvel uygulanan emperyalist projenin ikinci sahnesinin uygulamaya konulduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, dünkü emperyalistlerin sadece isim ve nitelik değiştirerek yine coğrafyaya geldiklerini ve ufacık bir kara parçası olan Gazze'nin karşısına uçak ve savaş gemilerini dizdiklerini söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Dünyanın en üstün savaşma kabiliyetine sahip silahlarını kullanarak, bir halkın üstünde soykırımı icra ediyorlar. Soykırımı icra edenler sadece İsrail'in Netanyahu ve çetesi değildir. Bu soykırıma yardımcı olanlar, destek olanlar, ordularıyla, siyasetleriyle, Birleşmiş Milletler dahil uluslararası alanda verdikleri destekleriyle bu soykırıma yardımcı olanlar, dünkü emperyalistlerin birebir aynısıdır. Dün başka bir kılıkla, adla geliyorlardı. Bugün başka bir isimle geliyorlar. Oyun hiç değişmiyor. Bu oyunu bozmak için de Allah'ın izniyle Türkiye olarak bütün irademizle ortadayız ve bu mücadeleyi sürdürmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'FİLİSTİN, MİLLİ MESELE'

Filistin topraklarında terör örgütleriyle İsrail devletinin kurulduğunu anlatan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Birebir savaş meydanına çıkamadıkları milletlerin karşısına terör örgütleri vasıtasıyla kahpece, kalleşçe ve arkadan saldırarak çıktılar. Bunlar, Kürtleri çok sevdikleri için PYD'ye, PKK'ya destek veriyor değiller. Bunlar birtakım unsurları çok sevdikleri için DEAŞ'a falan destek veriyor değiller. Bunlar yine Afrika'da Boko Haram'a destek verirken bu örgütlerin mensuplarını sevdikleri için değil, bu coğrafyanın insanlarının hiçbirini sevmedikleri için terör örgütlerine destek veriyorlar. Buna karşı uyanık olmak, aynı oyunun senaryosuna karşı Türkiye olarak birlik, beraberlik içerisinde karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Allah'a çok şükür; bu anlamda Gazze'de yaşananları hiçbir zaman uzakta, bir yerde yaşananlar olarak görmedik. Çünkü Gazze'den gelen kahraman şehitlerin Çanakkale'de, Anadolu'nun insanıyla yan yana yattığını biliyoruz. ve onların da bu ülkenin bir parçası olduğunun farkındayız. Filistin meselesi ne Arapların meselesidir ne Filistinlilerin meselesidir. Tabii ki onların da meselesi fakat Filistin meselesi, bizim için milli bir meseledir."

GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ

Bu coğrafyanın birleşmesi ve bütünleşmesi yönündeki en önemli meselelerden birisinin Filistin üzerinden bölgenin tekrar dağıtılmaya çalışılması senaryosu olduğunu belirten Kurtulmuş, şu çağrıda bulundu: "Yeni bir dünyanın oluşması, hakkaniyete ve adalete dayalı bir sistemin kurulabilmesi için üniversitelerimizin de siyaset dünyamızın da bütün birikimiyle mücadele etmesi ve tekliflerini ortaya koyması gerekir. Bunun için en başından itibaren Filistin meselesini, Gazze'de yaşananları bizim için bir milli mesele, insanlık içinde çok büyük bir insanlık onuru etrafında birleşmemiz gereken ortak bir mesele olarak görüyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler her platformda, her uluslararası platformda Gazze'deki masum halkların, halkın taleplerini, onların sesi soluğu olabilmek için gündeme getiriyoruz. Bu çerçevede en son geçen hafta cuma günü Brezilya'daki G20 Meclis Başkanları toplantısında söylediğim bir konuyu bir kere daha burada ifade etmek isterim. İsrail'e karşı kimlerin de destek verdiğini biliyorsunuz. Bunları konuşmaya gerek yok. Hangi alanlarda destek verdiklerini biliyorsunuz. Ama en büyük desteği, uluslararası alanda ve uluslararası sistemin koruma şemsiyesi altında veriyorlar. Örnek olarak BM Güvenlik Konseyi'nde veriyorlar. Aslında savaşı durdurmak, barışı sağlamak için kurulmuş olan BM Güvenlik Konseyi aslında şu anda İsrail'in saldırganlığını korumak için kullanılan bir uluslararası şemsiye haline döndürülmüştür; Amerika sayesinde Şimdi diyoruz ki hatırlayın, Güney Afrika'da bir Apartheid rejimi vardı. O Apartheid rejimi sırasında Güney Afrika yönetiminin yaptığı uygulamalardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler kararlarına uyana kadar Güney Afrika'nın BM üyeliği askıya alınmıştı. Şimdi tekrar diyoruz ki İsrail, Netanyahu ve çetesi BM kararlarına uyana kadar uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararları uygulayana kadar İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır. Bu fikrin konuşulma vakti gelmiştir. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

BİLİM VE SANAT ÖDÜLLERİ

Törende MAKÜ Rektörü tarafından TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eseri hediye edildi. Törende Mehmet Akif Ersoy Ödülü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar adına üniversitenin T3 Vakfı temsilcisine verilirken, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserlerinin tanıtımına sağladığı nitelikli katkılar nedeniyle merhum Mehmet Doğan adına özel ödül, eşi ve kızına takdim edildi. Türk- İslam Kültürüne Hizmet Ödülü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun olurken, Sanatta Başarı Ödülü Ahmet Yenilmez, Fen Bilimleri Ödülü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Sağlık Bilimleri Ödülü Prof. Dr. Vafi Atalay, Sosyal Bilimler Ödülü Prof. Dr. Alev Erkilet ve 2024 Özel Ödülü Prof. Dr. İsa Habibbeyli'ye verildi.