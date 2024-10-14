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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin meselesinin uluslararası boyutu ve İsrail'in saldırıları ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, iki dost ve kardeş ülke olarak bölgesel gelişmelere ilişkin karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in hedefinin sadece Gazze ve Filistin olmadığını, İsrail'in daha bölgesel ve büyük bir saldırının peşinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dini bir fanatizmle hareket eden Netanyahu hükümetinin, kıyamet savaşından bahsederek saldırıları daha üst bir seviyeye taşımak istediğini kaydetti.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki başvurusuyla hem Filistin hem İsrail için yeni bir dönemin başladığına inandığını söyleyen Kurtulmuş, bu sayede uluslararası alanda dokunulamayan İsrail'e dokunulduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı kayıtlarına "soykırım" ifadesinin girmesiyle İsrail'in köşeye sıkıştığını belirtti.

Kurtulmuş, bu uzun mücadele sürecinde İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştırılması, İslam ümmetinin birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil insanlığın ortak bir meselesi haline dönüştürülmesi başlıklarındaki üç alan yoğunlaşmak gerektiğinin altını çizdi.

"Filistin meselesi siyasi, güvenlik, ticari boyutları olan bölgesel ve küresel bir mesele haline geldi"

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ise, 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni ve İran'da cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılmasından ve Türkiye'nin kendilerine verdikleri birliktelik mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Galibaf, ayrıca TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, dün İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) istişare toplantısında, bugün de PAB 149. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla da teşekkür etti. 21. yüzyılın en büyük meselelerinden birisinin Siyonist rejimin Filistin ve Gazze'de yaptıkları olduğunu söyleyen Galibaf, Filistin meselesinin siyasi, güvenlik, ticari boyutları olan bölgesel ve küresel bir mesele haline geldiğini belirtti.

Öte yandan Galibaf, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a İran'a davetini iletti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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