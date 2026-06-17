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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali'yi kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve heyetini kabul ederek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, küresel sistemin yeniden yapılandırılması ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Ali ve beraberindeki heyeti kabulünde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi arzusunda olduğunu, iki ülke parlamentolarında karşılıklı dostluk gruplarının bulunmasının ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Küresel ve bölgesel konularda birlikte hareket etmenin zaruretine işaret eden Kurtulmuş, dünyada kural bazlı sistemin bozulduğunu, artık insanı merkeze alan yeni bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tüm Avrupalıların ortak hedefi ve sorumluluğu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğinde ve güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de 3 yılı aşkın süredir soykırımını sürdüren İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarının yayılmacılık politikasının bir işareti olduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulması için tüm devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'nin, 7-8 Temmuz'da ise Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini anımsatarak, bu zirvelerin günün sorunlarının ve İttifakın geleceğinin tartışılacağı önemli bir zemin olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak
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