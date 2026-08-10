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Kurtulmuş'tan Çerçeve Yasa Görüşmelerinde Kulis Diplomasisi

Kurtulmuş'tan Çerçeve Yasa Görüşmelerinde Kulis Diplomasisi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek milletvekilleriyle sohbet etti. Kurtulmuş, AK Parti, HÜDA-PAR, Saadet, DEVA ve Yeniden Refah partilerinin yetkilileriyle bir araya geldi; DEM Parti'li vekiller de sohbete dahil oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' teklifi görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret edip, milletvekilleri ile sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. İlk olarak iktidar kulisine giden Kurtulmuş, AK Parti'li milletvekilleri ile tokalaştı. Ardından HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı milletvekilleri ile sohbet etti.

MUHALEFET KULİSİNİ ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş ardından AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve bazı AK Parti'li milletvekilleri ile birlikte muhalefet kulisini ziyarete gitti. Milletvekilleri ile tokalaşan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile sohbet etti. Sohbete TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç dahil oldu. Kurtulmuş ayrıca Genel Kurul çalışmaları dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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