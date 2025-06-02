TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Meclis'te ziyaret etti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'in de yer aldığı ziyarette yapılan görüşme, 45 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından gazetecilere, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye'nin genel meseleleri ve özellikle son süreçte Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi iç kalenin tahkim edilmesi, Türkiye'de barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi bakımından fevkalade önemli Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışması, bu çalışmalarda takip edilecek usul, yöntemler, Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulacak komisyonla ilgili fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız oldu. Yarın yapılacak TBMM 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için de desteklerini talep ettik. Destekleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah TBMM çalışmalarının, Türkiye demokrasinin standartlarını yükselten, Türkiye'de barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir çalışma düzeni içerisinde olmasını önümüzdeki dönemde temenni ediyorum."

TBMM'de grubu bulunmayan diğer siyasi partilere ziyaretinin olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, "Randevu talep ettik. Bir kısmı Ankara'da olmadığı için bugün telefonlarla görüşmelerimiz oldu. İki değerli genel başkanla telefonla görüşmelerimiz oldu. Burada olamayacakları için onlarla görüşmelerimizi maalesef fiilen gerçekleştiremedik." dedi.

Yapıcıoğlu, yarın yapılacak TBMM 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçiminde adaylarının Numan Kurtulmuş olduğunu belirtti.

Kurtulmuş'un kendilerine destek talebi için geldiğini belirten Yapıcıoğlu, "Desteğimiz kendisinedir. İlk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Bunun haricinde ziyaret etmişken yakın tarihteki memleket meselelerinin bir kısmını da konuştuk. Fikir alışverişinde bulunduk." dedi.