Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş Hırvatistan ve Romanya'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 24-27 Mart'ta Hırvatistan ve Romanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde Zagreb'de düzenlenecek Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılacak. Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokoviç ile görüşme yapacak Kurtulmuş, zirve kapsamında da ikili temaslarda bulunacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan'da ayrıca Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ile Zagreb Cami ve İslam Merkezinde düzenlenecek programlara katılacak.

Kurtulmuş, Hırvatistan'daki temaslarının ardından Romanya'ya geçecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, başkent Bükreş'te, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Grindeanu ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Romanya Başbakanı Llie Bolojan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek olan Numan Kurtulmuş, buradaki temaslarında Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret edecek. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

