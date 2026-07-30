TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ortaya konulacak yasa asla bir genel af, kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen, 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katıldı. Törende; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Tören kapsamında, İnebolu'ya 1924 yılında TBMM tarafından verilmesi kararlaştırılan ancak tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamayan İstiklal madalyası ve berat, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya takdim edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'nun, kurtuluş mücadelesinin sembol şehri olduğunu belirterek, "Kastamonu benim için de önem arz ediyor. Rahmetli dedem, ismini taşımaktan onur duyduğum İstiklal Harbi Gazisi merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş da Kastamonuludur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR'

Bir asır evvel emperyalizmin bölge ile ilgili başka oyunlarının içerisinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, oyuncu, sahne, önceliklerin değişmesine rağmen emperyalist ruha sahip ülkelerin tavrının hiç değişmediğini ifade etti. Kurtulmuş, "Bugün böyle olduğu için başta bizim merkezinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası olmak üzere, dünyanın hemen hemen her yeri bir ateş çukuruna döndürülmüştür. Belirsizliklerin, çatışmaların, kavgaların, gürültülerin yer aldığı ve maalesef büyük kaosların yaşandığı bir dönemin içerisindeyiz. Emperyalistlerin bu coğrafyada en iyi tanıdığı millet olan aziz milletimiz, her zaman emperyalist tehditlerin tam odak noktasındadır. Bu zaman zaman Avrupalı bir ülkenin emperyalist emeli olur. Başka bir zaman ise Orta Doğu'daki Siyonist rejimin emperyalist yayılmacılık fikri olur. Bu durum hiç değişmez ki ortadaki hedef, güçlü ve büyük bir Türkiye'nin durmaması gerektiğidir. Biz de diyoruz ki; 'Nasıl milli kurtuluş mücadelesinde hep beraber birlik içerisinde o yokluktan bir büyük Cumhuriyet'i inşa ettiysek, düne göre çok güçlüyüz, kuvvetliyiz, muktediriz.' Dün bize, 'Hasta adam' diyenler, bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Savunma sanayinde, dış politikada, ekonomide her alanda her gün biraz daha güçlenen bir Türkiye'nin yurttaşı olmaktan övünç duyuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE BİR DAHA TERÖR BELASIYLA UĞRAŞMAYACAK'

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ortaya çıkan raporun yol haritası olduğunu belirterek, süreçte belli bir safhaya gelindiğini ifade etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Artık karşımızdaki hedef 'Terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan; nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Kastamonulu hemşerilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki; ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecektir" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'de pek çok yasanın çıktığını, ancak mühim olan meselenin yeni dönemin kapılarının açılması olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, Akif'in dediği gibi tefrikaya yer yok. 'Sen Türk'sün, ben Kürt'üm' meselesine asla yer yok. 'Sen Alevi'sin, ben Sünni'yim' tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak ve Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır" dedi.

'MEMLEKETİN HİÇBİR DAĞINDA SİLAH SESİ DUYULMAYACAK'

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un gemisinin oturduğu rivayet edilen mevkide düzenlenen törene işaret eden Kurtulmuş, "Bu memleketin hiçbir dağında, ovasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Böylece o zaman nasıl birlik ve beraberlik içerisinde genç Cumhuriyet'i inşa etme başarısını ortaya koyduysak, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. Bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle bu noktaya getirdik. Herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır, devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklı ve millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı 'Terörsüz Türkiye' meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Şimdiye kadar ki acılar, konuşulan bütün bu zor hatıralar geride kalacak ve yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN BAŞARISI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İnebolu ilçesine verilen İstiklal Madalyası'nın Milli Mücadele'nin en anlamlı ve güzel sembollerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Bizler, tarihi boyunca esarete boyun eğmemiş, istiklale ve özgürlüğe aşık bir milletiz. Ecdadımızın kanlarıyla suladığı bu topraklar, bize verilmiş büyük, güzide bir emanettir. Bugün de devletiyle ve milletiyle, kimseye verecek bir karış toprağımız olmadığının idraki içindeyiz. Hepinizin malumu, güçlü ve büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek, milli birlik ve bütünlüğümüzü en sağlam şekilde teşekkül ettirmek üzere, bütün imkan ve kararlılığımızla mücadeleyi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' için verilen bu mücadelenin başarıyla sonuçlanması, en büyük temennimizdir. Sayın Meclis Başkanımızın koordinasyonunda, sürecin çok dikkatle ve dirayetle yürütülüyor olması, ülkemiz adına son derece umut ve güven vericidir" diye konuştu.

'HEDEFİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Ulaştığımız mümtaz seviyeyi daha da yukarılara taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki barış ve huzur iklimini kalıcı hale getirmek milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç Milli Mücadele'de ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına gelmektedir. Gazi Meclisimizin Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde bu yönde yürüttüğü kapsamlı çalışmalar da milletimizin iradesini esas alan güçlü ve müreffeh Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarından biri olmuştur. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de ecdadımızdan devraldığımız sorumlulukla ülkemizin güvenliğini ve bekasını korumak 'Türkiye Yüzyılı'nı sağlam temeller üzerinde yükseltmek için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı