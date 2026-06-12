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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'ye daha çok ihtiyaçları var

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'ye daha çok ihtiyaçları var
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelibolu'nun fethinin 672'nci yıl dönümünde Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesini ziyaret ederek saygı nöbeti izledi ve dua etti.

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA'NIN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 672'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde bulunan Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesini ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, dönemsel zırh ve kıyafetleriyle Gazi Süleyman Paşa Türbesi önünde saygı nöbeti tutan Alpler'in nöbet değişimini izledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Nazif Cemhan ŞEN-Fuat SERTDEMİR/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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