TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Ürdün ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da bir Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı, Filistin davasını destekleyecek yeni ve uzun süreli bir uluslararası platform olarak ortaya koymayı arzuladıklarını söyledi.

Filistin'in temel meselelerini sonuna kadar savunmak konusunda sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Filistin davasına güçlü desten veren Ürdün'e de şükranlarını dile getirdi.

Kurtulmuş, toplantı sonucunda alınacak kararların hayırlı olmasını dileyerek, bu yeni inisiyatifin muvaffak olması temennisini ifade etti. - İSTANBUL