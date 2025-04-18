İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Ürdün ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Ürdün ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile İstanbul'da bir otelde gerçekleşen toplantıda, Filistin'i destekleyecek yeni bir uluslararası platform oluşturma hedefini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da bir Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı, Filistin davasını destekleyecek yeni ve uzun süreli bir uluslararası platform olarak ortaya koymayı arzuladıklarını söyledi.

Filistin'in temel meselelerini sonuna kadar savunmak konusunda sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Filistin davasına güçlü desten veren Ürdün'e de şükranlarını dile getirdi.

Kurtulmuş, toplantı sonucunda alınacak kararların hayırlı olmasını dileyerek, bu yeni inisiyatifin muvaffak olması temennisini ifade etti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.