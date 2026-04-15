TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Haklı olan davanın kazanılması mukadderdir. Filistin davası da böylesine önemli bir haklı mücadeleyi önümüze koyuyor. Bize de Filistin dostları olarak bu mücadeleye bütün gücümüzle destek olmak düşer. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'nın kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Söz alan konuşmacılara teşekkür eden Kurtulmuş, geçen yıl ilki İstanbul'da gerçekleşen toplantıda 14 katılımcının bulunduğunu belirtti.

Kurtulmuş, grubun ikinci toplantısında 31 katılımcı sayısına ulaşıldığını bildirerek, 29 parlamentonun yanında, Arap Parlamentosu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ikinci toplantıyla birlikte bu gruba destek verdiğini söyledi.

İkinci toplantıda çok değerli fikirlerin ortaya konulduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantılar, bundan sonra özellikle Filistin davasının uluslararası alanda desteklenmesi hususunda önemli, somut ve güçlü adımların atılmasına vesile olacak bir çalışma takvimini ortaya koyacaktır. İlk hedefimiz, bu toplantının genişletilmesiydi. Bundan sonraki süreçte önümüzde belki uzun yıllar devam edecek, Filistin davasını desteklememiz gereken çok zor bir mücadele dönemi var. Buraya küresel ölçekte farklı bölgelerden parlamentoların katılmış olması bizim için önemlidir."

Somut olarak iki devletli çözüme ulaşılması ve Filistin davasının dünya kamuoyuna anlatılması bakımından atılacak adımlar konusunda, işgal, zulüm ve soykırım sona erene, Filistin halkı özgür bir Filistin Devleti'ne kavuşana, insanlık suçlarını işleyenler, Netanyahu başta olmak üzere, uluslararası mahkemelerde hesap verene kadar ortak çalışmaya devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, "İnşallah sonuç alacağız. Haklı olan davanın kazanılması mukadderdir. Filistin davası da böylesine önemli bir haklı mücadeleyi önümüze koyuyor. Bize de Filistin dostları olarak bu mücadeleye bütün gücümüzle destek olmak düşer. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Programa, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Umman Şura Konseyi Başkanı Khalid Al Maawali, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Maldivler Halkların Meclisi Başkanı Abdul Raheem Abdulla, Laos Ulusal Meclisi Başkanvekili Sounthone Xayachack, Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Eyaletler Konseyi Başkan Yardımcısı Poobalan Govender, Rusya Federasyon Konseyi Başkanvekili Inna Svantenko, Ürdün Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Khamis Attia, Namibya Ulusal Konseyi Başkanvekili Emma Tangi Muteka, Mısır Dışişleri Komisyonu Başkanı Sameh Shoukry, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanvekili Mohsen Ali Basura, Kamboçya Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Ouch Borith, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Avrupa Temsilcilik Ofisi Direktörü Marta Lorenzo ve Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi katıldı.

Programda ayrıca Çin, Irak, Endonezya, Libya, Litvanya, Brunei, Suudi Arabistan, Peru, Moritanya, Vietnam, Fas, Bahreyn ve Suriye'nin temsilcileri ile Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu temsilcileri de yer aldı.