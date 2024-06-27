TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Estonya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirtti. Karis ise Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini takdir ettiklerini ifade etti ve Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının tehlike oluşturduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü
Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Kurtulmuş görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Estonya'nın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmemiş,, Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur, 1991'den bağımsızlığınızdan beri bu yana sıcak, samimi ilişkiler devam etmektedir ve gelişmektedir. Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya fevkalade önemli dostluk ilişkisi söz konusudur, sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, uluslararası platformlarda çok yakın ilişki içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Karis, Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini unutmadıklarını belirterek, Türkiye'nin baktık mevcudiyetine önem verdiklerini vurguladı. Karis Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, askeri açıdan desteğe işaret etti.