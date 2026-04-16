Kurtulmuş: Umut, barış ve adalet insanlığın en temel ihtiyacı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan parlamento başkanları, parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde konuştu.

Kurtulmuş, insanlığın en önemli, en kadim şehirlerinden birisi olan İstanbul'da, PAB Genel Kurulu marjında bir arada olmaktan memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi.

PAB 152'nci Genel Kurulu'nun tarihi rekora şahit olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu toplantıda 800'ün üzerinde parlamenter, 80'e yakın Meclis Başkanı ve 152 heyet yer aldı. Kayıt yaptıranların toplam sayısı ise 2400 civarında. Çok farklı komisyon çalışmaları, Genel Kurul çalışmaları yanında buraya katılan meclis başkanlarımızın hemen tamamının da ikili görüşmelerle çok sayıda fikri müzakereler ve fikir teatisinde bulunduklarına şahit oluyoruz. İnşallah hafta sonuna kadar devam edecek bu müzakereler ve toplantılar, insanlık için hayırlı fikirlerin üretilmesine, ortaya çıkarılmasına vesile olur." diye konuştu.

"PAB Genel Kurulu hem zamanlama hem de konusu itibarıyla fevkalade önemli"

Kurtulmuş, PAB'ın İstanbul'daki Genel Kurulu'nun hem zamanlama hem de konusu itibarıyla fevkalade önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi boyunca yaşanılan en büyük türbülansların içerisinden bu dönemde geçiyoruz. Büyük kırılmaların, büyük çatışmaların, büyük altüst oluşların yaşandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Denilebilir ki dünyada var olan küresel sistem, bütünüyle çürümüş vaziyettedir, bütünüyle artık işlevsiz hale gelmiştir. Dolayısıyla dünya sistemindeki yapının bozulmasını, kurumların ve kuralların işlevsiz hale gelmesini hep birlikte izliyor ve bunun için yeni birtakım tedbirleri, çareleri ortaya koymak için gayret sarf ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu ve benzeri toplantılarla dünya adil, hakkaniyetli, insaflı yeni bir sisteme kavuşabilir, burada da parlamentolar öncülük yapabilir."

Bu toplantının önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Aynı zamanda böylesine farklı bir dönemde, insanlık tarihinin içinden geçtiği bu zor dönemde bir araya gelen çok sayıda parlamenter, sadece kendi görüşlerini değil ülkelerinin görüşlerini, ülkelerinin sahip olduğu öncelikleri ve insanlığın hayrına olacak görüşleri de beraberinde getirdiler ve burada müzakere etme imkanına hep beraber kavuşmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu'nun "Gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti tahkim etmek" temasına da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut, barış ve adalet bugün herhalde insanoğlunun en fazla ihtiyaç duyduğu temel hususlardır. Ümit ediyorum ki bu görüşmeler vasıtasıyla gelecek nesiller için daha güzel bir dünyanın kurulması mümkün olur, hakkaniyetli, adaletli ve insan onuruna yaraşır bir dünyanın kurulması mümkün olur. Bu vesileyle bu toplantıya katılan, görüşlerini bizlerle paylaşan ve bu toplantıyı bir uluslararası platform haline dönüştüren bütün katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri böylesine önemli bir başkentte, dünyanın başkenti, dünyanın kültür başkenti sayılabilecek İstanbul'da ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle bize bu salonu açarak ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sizler adına şükranlarımı ifade ediyorum, teşekkür ediyorum."