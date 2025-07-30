TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de Küba Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de Küba Meclis Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin meselesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hernandez ve heyetiyle Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla Cenevre'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Küba çok uzak noktalarda olmakla birlikte insani meselelerdeki ortak yaklaşımları dolayısıyla kalben ve zihnen birbirine yakın iki ülkedir. Özellikle Filistin meselesinde Küba'nın hem halk olarak hem devlet olarak gösterdiği desteği takdirle karşıladığımızı değerli mevkidaşıma da ifade ettim. Ümit ederim ki en kısa zamanda bütün dünyada insanlık cephesi kazanacak ve Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçlarının nedeni olan Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Görüşmemizde, Türkiye ve Küba arasındaki ikili ilişkileri de ele alarak kıymetli kardeşim Esteban Lazo Hernandez'e, kendisini ve heyetini en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğimi de belirttim."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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