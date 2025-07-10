TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te EUFOR Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te EUFOR Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti'ni ziyaret ederek Mehmetçikler ile bir araya geldi. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk askerleriyle gurur duyduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Butmir Kışlası'na gelişinde EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sert'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Bosna Hersek ziyaretimiz kapsamında Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda görev yapan Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik. Büyük bir sorumluluk şuuruyla görev yapan kahraman evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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