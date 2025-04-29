TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te İslam İşbirliği Gençlik Forumu konferansında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk dünyasının gençleri, dilde, fikirde ve işte birliği sağlayabilir. Bu çerçevede müşterek hedefler, müşterek projeler etrafında yoğunlaşırsak, alacağımız yol kısalacak, gerçekleştireceğimiz hedefleri çok daha yakın bir vakitte gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Kurtulmuş, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansına katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konferansta yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kırgızistan'daki programına Ürkün Anıtı'nı ziyaret ederek başladıklarını aktaran Kurtulmuş, "Eskiden yaşanan son derece ağır, zor günleri bir kere daha hatırlama imkanı bulduk. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Kırgızistan'ın önemli bir başarı gerçekleştirmiş olduğuna bir kere daha gözlerimizle şahit olduk." dedi.

Kurtulmuş, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu anımsatarak, dost ve kardeş Kırgızistan halkıyla yakın ilişkiler geliştirildiğini, eğitim kurumları aracılığıyla da iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Dünyanın önemli bir değişim sürecinin başında olduğunu söyleyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyadaki bütün siyasi, ekonomik dengeler, yeryüzündeki küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Böyle bir ortamda tarihin, zamanın, stratejinin, coğrafyanın bize bahşettiği büyük bir lütufla karşı karşıyayız. Türk dünyası olarak Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar'a ve Avrupa'ya kadar uzanan bir coğrafyada, yaklaşık 300 milyonluk büyük bir milletin farklı kollarıyla birlikte bir arada olduğunu müşahede ediyoruz. Türk dünyası, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle hızlı şekilde bağımsızlığını kazandı ve üstünden 30 yıla yakın bir süre geçti. Bu 30 yıl içerisinde gördüğümüz şudur. Türk devletleri, fevkalade ciddi şekilde milli kimliklerini, kendi milli değerleri üzerinden yeniden inşa etti ve bağımsız ülkeler olarak uluslararası camiada yerlerini aldı."

Kırgızistan'ın da uluslararası camiada güçlü şekilde yerini alan Türk devletlerinden biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi önümüzdeki dönemde bu coğrafyada yer alan 300 milyonluk Türk dünyası, yeni dünyanın gelişen dengeleri içerisinde bizatihi kendisi yükselen bir yıldızdır, yükselen bir değerdir, önemli stratejik bir bölgedir. Gelişmekte olan yeni dünya dengeleri içerisinde bu 300 milyonluk Türk dünyasının, önemli bir merkez, önemli bir denge unsuru ve dünya barışını sağlayacak fevkalade değerli yeni bir coğrafya olarak ayağa kalktığını görüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu coğrafyanın ayağa kalkmasında, Türk dünyasının ortak idealler etrafında buluşmasında ve ileriye doğru gitmesinde en büyük gücün ve kazanımın gençler olduğunu belirterek, "Gelecek, siz gençlerin omuzları üzerinde, sizin ufkunuzla şekillenecek. Çok daha güçlü bir geleceği inşallah hep beraber idrak edeceğiz." dedi.

"Dilde birliği sağlamak mecburiyetindeyiz"

Kurtulmuş, milletlerin ve gençlerin dünyadaki rekabet ortamına dayanabilmesi ve öne geçebilmesi için güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Gaspıralı İsmail'in "Dilde, işte, fikirde birlik" sözünü aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Önce dilde birliği sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için gerçekleşen çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Ortak bir alfabenin kabul edilmesi, ayrıca ortak tarih ve kültür çalışmalarının gerçekleştirilmiş olması, dilde birliği sağlamanın en önemli araçlarından birisidir. Türkçe'de dil, sadece konuştuğumuz lisandan, etten ibaret bir araç değildir, harflerden, cümlelerden ibaret bir araç değildir. Dil ehli derken, aslında gönül ehlini kastediyoruz demektir. Dil, gönülden anlaşmanın, gönülden kucaklaşmanın da en önemli aracıdır. Onun için öncelikle dilde birliği sağlamak, bu amaçla çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız."

Kurtulmuş, dilde birlik sağlamadan, fikirde birlik sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilleri bir olmayan yani gönülleri birbirine yakınlaşmayan toplulukların aynı ortak hedefe yürümesi, aynı fikrin etrafında bütünleşmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla fikirde birliği sağlamanın olmazsa olmaz şartı, dilde birliği sağlamaktır. Fikirde birliği sağlamak da yetmez. Hepimiz ortak fikirlere, ortak anlayışlara sahip olabiliriz ama ortak eyleme sahip değilsek sonuç almamız da mümkün değildir. Türk dünyasının gençleri, dilde, fikirde ve işte birliği sağlayabilir. Bu çerçevede müşterek hedefler, müşterek projeler etrafında yoğunlaşırsak, alacağımız yol kısalacak, gerçekleştireceğimiz hedefleri çok daha yakın bir vakitte gerçekleştirmiş olacağız."

"Kendi köklerimizi asla unutmayacağız"

Türk dünyasının önemli görevlerinden birinin de dünyayı tanımak ve gelişmeleri en iyi şekilde takip etmek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Yapay zekadan bilgi teknolojilerinin en üst seviyesine, uzay teknolojilerinden üretim modellerine, tarım teknolojilerinden yeni enerji teknolojilerine kadar her alanda en üstün ilerlemeleri takip edeceğiz ve onların da önüne geçerek bu çerçevede atılacak adımların öncüsü olacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanındaki başarılarına değinen Kurtulmuş, "Daha bundan birkaç sene önce yurt dışından alabilmek için kuyrukta beklediğimiz savunma sanayi ürünlerini bugün dünyada en iyi üreten ülkelerden birisi olmak bizim için hem övünç vesilesidir hem de bu alandaki teknolojiyi takip ettiğimizin en önemli göstergesidir, nasıl sonuç alınacağının en güzel göstergesidir." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla teknolojide, bilimsel gelişmelerde öncü olacağını söyledi.

Türk dünyasının kendi köklerini tanıması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Yolunu kaybeden milletlerin en büyük hastalığı kendi köklerinden, kendi milli şuurlarından, milli kültürlerinden uzaklaşmasıdır. Kendi kültürel gündemini belirleyemeyen milletlerin başka milletlerin kültürel labirentlerinde kaybolacağı aşikardır. Onun için diyoruz ki biz kendi köklerimizi asla unutmayacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, kendi kültürel mirasının, gücünün farkında olmayan ülkeler için başka kültürel zenginliklerin göz kamaştırıcı bir unsur haline geldiğini belirtti.

Türk dünyasındaki gençlerinin özgüvenli olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Özgüveni olmayan, hangi ekonomik imkana, hangi bilgiye sahip olursa olsun kendisine ve milletine itimat ederek ileri hamleleri gerçekleştiremez, güçlü reformlara öncülük edemez. 'Yapamayız, yaptırmazlar…' duygusunu bir tarafa bırakmalıyız. Biz elin oğlundan daha güzelini, daha güçlüsünü yapar, daha büyük bir medeniyeti inşa eder ve bu güçle yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.

"Nizam-ı alem" davasına sahip olma idealine de değinen Kurtulmuş, "Biz sadece Kırgızistan'ın, Türkiye'nin yükselmesi ve yücelmesinden sorumlu değiliz. Aynı zamanda bütün yeryüzünde insanlığın, adaletin, vicdanın, hakkaniyetin ayağa kalkması, bütün insanların yeryüzünün nimetlerinden eşit faydalanabilecekleri bir sistemin, nizamın kurulması için yani haksızlığın ve zulmün ortadan kaldırılması, adaletsizliğin ortadan kaldırılması için gayretle mücadele etmek zorundayız." dedi.

"Gazze'de öldürülen her bir çocuğun sorumluluğu bizlerin üstündedir"

Kurtulmuş, Türk dünyasının Gazze'de devam eden insanlık suçlarına tüm gücüyle karşı çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de öldürülen her bir çocuğun sorumluluğu bizlerin üstündedir. Gazze'de hayattan koparılan her bir yaşlı annenin, her bir yaşlı babanın sorumluluğu bizlerin omuzları üzerinedir. Biz sadece kendi rahatımızdan, sadece kendimizin geleceğinden değil, yeryüzünün en uzak noktasındaki hiç görmediğimiz insanların da hakkının, hukukunun savunulmasından sorumluyuz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Maarif okulundaki öğrencileri sınıflarında ziyaret etti

Kurtulmuş, konferansın ardından, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kurtulmuş, öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.

Kurtulmuş, komplekste eğitim gören öğrencilerden biri olan, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un torunu Süleyman ile de sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Kurtulmuş'a, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Mambetaliev Mirbek Kemelovich, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da eşlik etti.