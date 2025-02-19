TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk toplumunun birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflere yönelmesi gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımız olacak. Bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret etti, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kurtulmuş, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla yakından ilgilendi; çocukların ellerindeki farklı spor kulüplerine ait formaları imzaladı ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Numan Kurtulmuş, Tsushima Ayasofya Camii'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga'nın davetlisi olarak Japonya'ya geldiklerini, verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nagoya'da da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını ve programlara katıldıklarını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tsushima Ayasofya Camii'nin inşasında emeği geçenleri tebrik eden Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının buradaki birlik ve beraberliklerinin sürmesi temennisinde bulundu.

"Evrensel değerlerle kendi medeniyet perspektifimizi bütünleştirmemiz lazım"

Dünyanın dört bir tarafına yayılmış Türk toplumunun en önemli vasfının, birlik içerisinde hareket etmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlaka birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflere doğru yönelmemiz lazım. Farklılıklarımız olacak. Bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz. Ortak paydamızda buluşarak aynı milletin evlatları, aynı medeniyetin çocukları olduğumuz bilinciyle müştereken yolumuza devam edeceğiz. Birlik beraberliği olmayan bir topluluğun uzun süre kalıcı işler yapması mümkün değildir. Birlik beraberliği destekleyen en önemli unsur ise kimliktir. Kimliğimizi ortaya koymak, kendi kültürel değerlerimizi ortaya koymak, milli hassasiyetlerimizi, göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de çok sağlam bir şekilde aksettirmek için mücadele etmemiz lazım. Ayrıca sadece gördüklerimizle yetinmek de bizim için yeterli olmaz. Sahip olduğumuz medeniyet birikimimizi daha ileriye götürebilmek için evrensel değerlerle kendi medeniyet perspektifimizi bütünleştirmemiz lazım."

Kurtulmuş, birliğine ve kimliğine sahip olan toplulukların güçlü bir gelecek kurmasının mukadder olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimiz, çocuklarımızdır. Öncelikli amacınız, çocuklarınızın, torunlarınızın, gelecek nesillerin iyi yetişmesi, iyi birtakım imkanlara sahip olması; vatanına, milletine ve insanına faydalı bireyler haline gelmesi için mücadele edebilmek olmalıdır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, milleti ve devletiyle ancak el ele vererek ortak hedeflere yürüyebileceğinin farkında olduklarını dile getirerek, devletin bütün kurumlarının, devlet adına burada görev yapanların hem kapılarının hem de gönüllerinin vatandaşlara açık olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "El ele, gönül gönüle vererek sizin bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız varsa mutlaka beraber halledeceksiniz. Ben ve milletvekili arkadaşlarım inanın ki sırf sizi görmek, sizinle beraber olmak, dertlerinizi dinlemek; tavsiyelerinizi, fikirlerinizi duymak için buraya kadar geldik. Biz artık Türkiye olarak dünyada güçlü ülkelerden birisinin vatandaşlarıyız. Sözü kıymetli, sözünün tesiri etkili olan bir ülkenin çocuklarıyız. Daha ileriye gideceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.