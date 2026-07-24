Kurtulmuş'tan Sadık Ahmet'i Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya Türkleri davasının lideri Sadık Ahmet'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Soydaşlarımız adına verdiği mücadele, cesareti ve kararlı duruşu daima hayırla yad edilecek, aziz hatırası nesilden nesile yaşatılacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: AA