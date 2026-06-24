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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İSİPAB 20. Konferansı için gittiği Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik müttefikliğin güçlendirilmesini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen baş başa görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik müttefikliğin Şuşa Beyannamesi doğrultusunda her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. Kurtulmuş, Endonezya'dan devralınan İSİPAB Dönem Başkanlığı dolayısıyla Gafarova'yı tebrik ederek, İSİPAB 20'nci Konferansının hayırlı sonuçlar vermesi temennisini dile getirdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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