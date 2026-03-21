Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Aşık Veysel'i anma mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 53. yılında rahmet ve saygıyla andı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Veysel’in insan sevgisi ve hoşgörüsünü vurguladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yüreğiyle Anadolu'nun derinliğini gören, sazını sevgiye, sözünü hoşgörüye adayan ozanlık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Aşık Veysel'in "Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın" dizelerine atıfta bulunan Kurtulmuş, "Yıllar geçse de onun mısralarında yankılanan insan sevgisi ve hoşgörü, nesilden nesle aktarılan en kadim miraslardan biri olarak yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

