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TBMM Başkanı Kurtulmuş AA Editör Masası'nda

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 11.00'de AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak; yasalaşan Milli Dayanışma Kanunu, Meclis faaliyetleri ve küresel gelişmeler değerlendirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Kurtulmuş'a, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Meclisin 28. Dönem 4. Yasama Yılı faaliyetleri ile güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin sorular yöneltilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, AA'nın sosyal medya hesaplarından da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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