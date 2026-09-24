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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 5,4'lük Şanlıurfa depremi için geçmiş olsun mesajı yayımladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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