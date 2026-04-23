TBMM Başkanı Kurtulmuş 23 Nisan dolayısıyla resepsiyon verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyonda Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve uğurladı.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bazı bakanlar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sanatçı Mustafa Keser, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanat ve spor dünyasından bazı isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu göreve getirilmelerinin ardından ilk kez 23 Nisan dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, medya kuruluşlarının yöneticileri ve Meclis personeliyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra resepsiyondan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, resepsiyonda, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve beraberindekilerle tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Özel, İstanbul'da bir programa katılacağını belirterek, resepsiyondan ayrıldı.