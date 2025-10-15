TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Toplandı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk başkanlığında toplandı.

Kayatürk, komisyona yeni seçilen üyelere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı, Suriye'de rejimin devrilmesi ve İsrail'in İran'a saldırılarının, güvenlik konularını uluslararası ilişkiler gündeminin en üst sırasına taşıdığını söyleyen Kayatürk, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin son durumu ve güncel dış politika olayları hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay'ı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerini toplantıya davet ettiklerini belirtti.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Bakan Yardımcısı Bozay'la en son 2023 yılında bir sunumda bir araya geldiklerini, o sunumdan bu yana Avrupa Birliği müzakere sürecinde bir ilerleme kaydedemediklerini söyledi.

Sürecin gittikçe gerilediğini savunan Süllü, şöyle konuştu:

"Özellikle 1999'da Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının resmen onaylanmasının ardından 2002 yılında Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi bakımından aslında son derece pozitif ve avantajlı bir gündem devralmıştı AK Parti. 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ise Türkiye'nin ne yazık ki Avrupa Birliği katılım müzakerelerine resmen başlamasının 20. yıldönümü olmasına rağmen ilişkiler neredeyse artık durma seviyesine gelmiş durumdadır. CHP olarak, sürekli olarak ciddi destek veriyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, özellikle vize muafiyeti konusunda hiçbir ilerleme de kaydedilemedi ne yazık ki."

Süllü, CHP olarak Türkiye-AB ilişkilerini dış politika meselesinden öte Türkiye'nin demokratikleşme ve çağdaşlaşma sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, TBMM AB Uyum Komisyonu üyelerine bir sunum yaptı, sunumun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bozay'ın sunumu basına kapalı olarak gerçekleştirildi.