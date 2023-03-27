TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, raporunu Meclis Başkanı Şentop'a sundu

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Taner Yıldız ve beraberindeki komisyon üyeleri, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Taner Yıldız ve beraberindeki komisyon üyeleri, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Meclis Başkanı Şentop'u ziyaret etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız ile komisyon üyesi milletvekilleri, ziyarette Şentop'a komisyon raporunu sundu.