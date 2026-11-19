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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesine ilişkin, "Myanmar kararında ortaya konulan hukuki tespitler ve değerlendirme ölçütleri, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen soykırım fiillerinin uluslararası hukuk önünde değerlendirilmesinde de kullanılabilecek önemli bir içtihat niteliğindedir." dedi.

Yüksel, partisinin Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulmün uluslararası yargı tarafından hukuken tespit edilmesi anlamına geldiğini belirten Yüksel, söz konusu kararın, Arakanlı Müslümanların yaşadığı ağır ihlallerin uluslararası hukuk önünde güçlü biçimde tanınması ve adalet arayışlarının karşılık bulması bakımından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kararı "uluslararası hukuk tarihinde önemli bir dönüm noktası" olarak niteleyen Yüksel, kararın gelecekteki soykırım davalarına da emsal teşkil edecek güçlü bir içtihat oluşturduğuna dikkati çekti.

Yüksel, soykırım kastının hangi delillerle tespit edildiğinin kararın en önemli yönlerinden biri olduğunu aktararak, "Burada operasyonların özellikle Arakanlı Müslümanları hedef aldığı, köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığı ve boşaltılan bölgelere başka toplulukların yerleştirildiği belirlenmiştir. Çocukların öldürülmesini, grubun gelecekteki varlığının hedef alındığını gösteren deliller de vardır." diye konuştu.

Divanın, " Myanmar'ın terörle mücadele iddiasının soykırım kastını ortadan kaldırmayacağını" tespit ettiğini belirten Yüksel, Myanmar'ın eylemlerinden çıkarılabilecek tek makul sonucun "Arakanlı Müslümanları kısmen yok etme kastı" olduğunu anlattı.

Yüksel, Divan'ın Myanmar'ın uluslararası sorumluluğunun hukuki sonuçlarını da belirlediğini aktararak, "Bu kapsamda Myanmar'ın ihlallere son vermesi, sorumluları etkili biçimde soruşturup cezalandırması, ihlallerin tekrarlanmaması için güvence vermesi ve Arakanlı Müslümanların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşünü sağlaması gerektiğine hükmedilmiştir." ifadesini kullandı.

Kararın hukuki öneminin Myanmar ve Arakan ile sınırlı olmadığının altını çizen Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Myanmar kararında ortaya konulan hukuki tespitler ve değerlendirme ölçütleri, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen soykırım fiillerinin uluslararası hukuk önünde değerlendirilmesinde de kullanılabilecek önemli bir içtihat niteliğindedir. Burada, soykırım kastının ispatı bakımından son derece önemli bir hukuki yaklaşım ortaya konulmuştur. Myanmar'ın eylemlerinden çıkarılabilecek tek makul sonucun Arakanlı Müslümanları kısmen yok etme kastı olduğu yönündeki tespiti, Gazze soykırım davası bakımından da son derece önemli bir hukuki ölçüttür."

Yüksel, kararın önemli tespit ve sonuçlar ortaya koyduğunu anlatarak, "Bu temel hukuki ilkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023 tarihinde İsrail aleyhine açtığı ve bizim de Türkiye olarak müdahil olduğumuz Gazze soykırım davasında da değerlendirmeye esas alınacağına inanıyoruz." dedi.

"Uluslararası adaletin, Gazze'de de tecelli etmesi gerekmektedir"

Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Türkiye olarak, uluslararası hukukun bu temel ilkelerinin bütün devletlere ayrım gözetilmeksizin uygulanmasını, Gazze'de işlenen fiillerin de aynı hukuki ölçütlerle değerlendirilmesini ve sorumluların hesap vermesini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası hukukun, devletlerin siyasi konumuna veya askeri gücüne göre farklı uygulanamayacağının altını çizen Yüksel, "Uluslararası adaletin, Arakan'da olduğu gibi Gazze'de de tecelli etmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Yüksel, Myanmar'ın Divan'ın kararına uymasının bir tercih değil, uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülük olduğuna işaret etti.

Divan'ın kararına karşı temyiz yolunun bulunmadığını belirten Yüksel, Myanmar'ın uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri gereğince bu karara eksiksiz biçimde uyması gerektiğini vurguladı.

Yüksel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ve uluslararası toplumun, kararın uygulanması, Arakanlı Müslümanların güvenli dönüşü ve sorumluların hesap vermesi için gerekli adımları atmasını beklediklerini söyleyerek, "Türkiye olarak, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen soykırımı tespit eden, güvenli dönüş haklarını ve uğradıkları zararların giderilmesini öngören bu tarihi kararı memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Davayı kararlılıkla takip eden Gambiya'yı, sürece başından itibaren destek veren İslam İşbirliği Teşkilatını ve ağır acılara rağmen adalet mücadelesini sürdüren Arakanlı Müslümanları saygıyla selamlayan Yüksel, kararın "uluslararası hukuk tarihinde kalıcı bir iz bırakacağını" anlattı.

Yüksel, "Türkiye olarak, Arakan'dan Gazze'ye kadar dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında durmaya ve uluslararası adaletin herkes için eşit biçimde uygulanmasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA