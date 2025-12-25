TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, 11. Yargı Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 11. Yargı Paketi'yle, toplumsal huzur ve güvenliği olumsuz etkileyen eylemlerden "trafik magandalığı"nın önüne geçileceğini, trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak kabul edilerek ağır yaptırımların getirildiğini belirtti.

Yüksel, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kanun'un temel felsefesinin, beklentilere cevap verecek, adalet sistemini güçlendirecek ve toplumsal huzurumuzu koruyacak düzenlemeler ile toplumdaki cezasızlık algısını yıkmak olduğunu vurgulayan Yüksel, 11. Yargı Paketi'ni, "güçlü bir irade beyanı" şeklinde nitelendirdi.

Yüksel, 40 maddelik Kanun'un, 13 yasada ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içerdiğini aktardı.

İnfazda adaleti sağlamak ve adalet sisteminin işleyişini hızlandırmak amacıyla 11. Yargı Paketi ile çeşitli düzenlemeler yapıldığını anlatan Yüksel, kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen düzenlemeye ilişkin, şunları ifade etti:

"Paketle getirilen düzenleme gereğince, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna, denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması öngörülmektedir."

Yüksel, üst soy veya alt soydan birine, eşe, boşanılan eşe, kardeşe, çocuğa, kadına, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunun, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ile terör ve örgütlü suçların Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı dışında tutulduğunu ifade etti.

Mutlu günleri mateme çeviren, sorumsuzca davranışlar ile insan hayatını yok eden davranışlara geçit vermeyeceklerinin altını çizen Yüksel, "Masum canların yitirilmesine, ocakların sönmesine ve vatandaşlarımızın yaralanmalarına sebep olan, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasını artırıyor, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da bu suçun kapsamına alıyoruz." dedi.

Cüneyt Yüksel, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek cezanın artırılacağını bildirdi.

Kanunla suç örgütü kurma ve yönetme cezalarının artırılacağını dile getiren Yüksel, "Örgüt faaliyetinde çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezayı da yarısından bir katına kadar artırıyoruz. Yapılan bu düzenlemeyle suç örgütlerine geçit vermiyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı suça ortak etmeye çalışanları cezalandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dolandırıcılıkla mücadele düzenlemeleri

Vatandaşların canını yakan dolandırıcılık eylemleriyle daha güçlü şekilde mücadele edilmesi ve bu eylemlerin önlenebilmesi bakımından bilişim suçları ile mobil hatlara yönelik önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğini kaydeden Yüksel, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınabileceğini belirtti.

Yüksel, ayrıca suça konu menfaatin, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edileceğini dile getirdi.

Elektronik ödeme kuruluşlarının, fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik yöntemlerle ya da çipli kimlik belgeleriyle doğrulama yapmadan hesap açamayacağını aktaran Yüksel, cep telefonu hattı aboneliğinin de çipli kimlik kartıyla yapılabileceğini ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin sınırlama getirileceğini bildiren Yüksel, ölen ve tüzel kişiliği sona eren kişilere ait telefon hatlarının, 3 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılarak aktif olmayanların kullanıma kapatılacağını söyledi.

Cüneyt Yüksel, dolandırıcılık, hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısının kesileceğini belirtti.

"Vatandaşlarımızın bıktığı bir sıkıntı daha çözüme kavuşturulmaktadır"

Kanunla trafik konusunda da yeni düzenlemelere gidileceğine işaret eden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın toplumsal huzur ve güvenliğini olumsuz etkileyen eylemlerden olan 'trafik magandalığı' diye tabir ettiğimiz davranışların önüne geçiyoruz. Trafikte yol kesme artık müstakil bir suç olarak kabul edilmekte ve bu fiiller bakımında ağır yaptırımlar getirilmektedir. Buna göre artık hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Yapılan bu düzenleme ile kişilerin can ve mal güvenliğine kasteden şehir eşkıyalarının trafikteki saldırganlık fiilleri bakımından caydırıcı cezalar öngörülmekte ve vatandaşlarımızın bıktığı bir sıkıntı daha çözüme kavuşturulmaktadır."

Taksirle yaralama suçunun cezasının yükseltileceğini dile getiren Yüksel, güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın da artırılacağını söyledi.

Yüksel, zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla genel sağlık sigortası prim borçlarının tahsilinden vazgeçileceğini ifade etti.

Kanun'un, "Türkiye Yüzyılı: Adaletin Yüzyılı" idealine yönelik bir düzenleme olduğunun altını çizen Yüksel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatmış olduğumuz Adaletin Yüzyılı idealinde amacımız, yalnızca şekli olarak ihtilafları çözmek veya dosyaları karara bağlamak değildir. Asıl gayemiz, insanlık tarihinin en kadim arayışı olan adaletin tesisidir. Çünkü biliyoruz ki adalet, devletin meşruiyetinin, toplumsal huzur ve barışın yegane teminatıdır. 11. Yargı Paketi ile hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir, şeffaf ve her şeyden önce insan onurunu merkeze alan bir adalet sistemini tesisi yolunda önemli bir adım atılmaktadır."