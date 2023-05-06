TBB Başkanı Erinç Sağkan, İmam Yusuf Kılıç ile Görüştü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine cemaat toplaması yönündeki talebi reddettikten sonra hakkında soruşturma açılan imam Yusuf Kılıç ile görüştüğünü açıkladı. Sağkan, Twitter hesabında 'Bu keyfiliğe, fütursuzluğa ve hukuk tanımazlığa 'dur' denilmesi için tabii ki süreci takip edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğim' mesajını verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine cemaat toplaması yönündeki talebi reddettikten sonra hakkında soruşturma açılan imam Yusuf Kılıç ile görüştüğü açıkladı. Sağkan, Twitter hesabında "Bu keyfiliğe, fütursuzluğa ve hukuk tanımazlığa 'dur' denilmesi için tabii ki süreci takip edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğim" mesajını verdi.

İzmir'de, AKP Buca İlce Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine cemaat toplaması talebiyle arandığını açıklayan imam Yusuf Kılıç, hakkında soruşturma açıldığını, cemaatinden insanların kendisini tehdit ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Kılıç, "İnsanların insanlara kul olmamaları için o cübbeyi giydim… Bana soruşturma açıldı. Ciddi tehditler var. Ben bu tehditlere boyun eğmemek için elimden geleni yapıyorum. Cemaatten, geri adım atmamı ve bu olayı yalanlamamı istiyorlar. Yalan söyleyemeyeceğim" demişti.

Kılıç, açıklamasında; "Türkiye Barolar Birliği'ne sesleniyorum; çok ciddi bir hukuksuzluk var, yalnızım. Lütfen buna ses verin" çağrısı yapmıştı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Twitter hesabında; ANKA Haber Ajansı'nın imam Kılıç'ın yaptığı açıklamalarla ilgili haberini alıntıladı ve Kılıç ile görüştüğünü açıkladı. Sağkan, şu mesajı verdi:

"İmam Yusuf Kılıç'la görüştüm. Yaşadığı süreci anlattı. Görev yaptığı camiyi hiçbir siyasi anlayışın gölgesine sokmayacağını, kim olursa olsun bu anlayışı reddettiğini, buna alet olmayacağını ifade etti. Bu haklı duruşunun kamuoyuna yansıması gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında soruşturma başlattığını, bazı kesimlerden ise tehditler aldığını, bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, kendisini arayan telefon numarasını ve camide çalışma hürriyetini ihlal edecek şekilde tehdit eden şahsın ismini ve olayın tanıklarını ilettiğini belirtti. Bu keyfiliğe, fütursuzluğa ve hukuk tanımazlığa 'dur' denilmesi için tabii ki süreci takip edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğim."